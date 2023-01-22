Роман о вымышленном Путине вошел в пятерку самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Роман «Кремлевский волшебник» писателя и журналиста Джулиано да Эмполи занял пятое место среди самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Роман «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) писателя и журналиста Джулиано да Эмполи занял пятое место среди самых продаваемых книг Франции в 2022 году, пишет издание «Агентство» со ссылкой на The New York Times. Книга передает клише российской пропаганды и может повлиять на внешнюю политику Парижа, опасаются эксперты, которых цитирует газета.
«Кремлевский волшебник» — это история, рассказанная от лица бывшего кремлевского политтехнолога, у которого есть прообраз — экс-помощник президента Владислав Сурков. Рассказчик встречается с реальными людьми из окружения Владимира Путина, в том числе основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным.
Во Франции роман был продан тиражом 430 000 экземпляров. Книга переведена или готовится к переводу на более чем 30 языков (среди них пока нет русского и украинского). Благодаря успеху романа Джулиано да Эмполи стал востребованным кремлинологом, которого приглашают на обеды с премьер-министром и политические ток-шоу.
Книгу, опубликованную вскоре после вторжения России в Украину, хвалили лично бывший и нынешний премьер-министры страны Эдуар Филипп и Элизабет Борн, а также экс-глава французского МИД Юбер Ведрин.
Однако эксперты по России, с которыми поговорила NYT, выразили тревогу по поводу того, что читатели принимают вымысел за реальность. По их словам, книга изображает Путина как президента, который борется с олигархами на благо граждан и «ставит Россию на ноги» в противостоянии с Западом.
В романе Путину в романе приписывается фраза «[есть] две вещи, которые русские требуют от государства: порядок внутри [страны] и мощь за ее пределами». В другом фрагменте российского лидера показывают лидером, которым гордится нация. Это происходит, когда Путин приезжает пообщаться с бойцами в Чечню в первый день после передачи власти от Бориса Ельцина 1 января 2000 года.
Профессор истории России в университете Сорбонна Франсуаза Томм отмечает, что подобное описание скрывает «неприглядную сторону путинской реальности» и близко к российской пропаганде. «Книга передает клише российской пропаганды с небольшими нюансами», — говорит политолог Сесиль Вессье. «Это похоже на RT для Сен-Жермен-де-Пре (один из элитных районов Парижа)», — добавляет Вессье.
The New York Times называет две возможные причины популярности романа во Франции. Во-первых, книга может быть обязана своим успехом тому, что бывший посол Франции в России Жерар Аро называет «своего рода французским увлечением Россией», связанным с общей историей революций, империй и культурных шедевров. Во-вторых, это говорит о большей снисходительности французского общества к Путину, что может отразиться на позиции страны по отношению к войне в Украине. Одно из проявлений этого издание видит в призывах президента Франции Эммануэля Макрона не унижать Россию.
Неизвестно, читал ли роман президент Франции — три советника Макрона отказались от комментариев.
Сам автор говорит, что не ожидал подобной реакции публики. «Обстоятельства, очевидно, изменили то, как восприняли книгу», — сказал Джулиано да Эмполи. Свой роман он рассматривает скорее как фантастику, нежели как руководство к пониманию России.