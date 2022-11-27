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27.11.2022 15:00

Эрдоган анонсировал запуск производства истребителя-беспилотника

В августе этого года в Турции представили беспилотник Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем. Его создатели сообщали, что беспилотник может взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой

Эрдоган анонсировал запуск производства истребителя-беспилотника

Производство беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma запустят к концу 2023 года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kizilelma будет запущено ближе к концу 2023 года»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии справедливости и развития (цитата по Anadolu).

В августе этого года в Турции представили беспилотник Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем. Его создатели сообщали, что беспилотник может взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, а также развивать сверхзвуковую скорость.

В августе Baykar также создала подразделение на Украине и объявила о подготовке к строительству завода в стране. Ожидается, что там наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Aknc. Глава компании Халюк Байрактар говорил, что строительство завода должны завершить к 2024 году.

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