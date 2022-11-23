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Европа
23.11.2022 15:29

Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Документ был одобрен большинством голосов на сессии в Страсбурге. «За» высказались 494 депутата, «против» — 58, еще 44 воздержались

Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Документ был одобрен большинством голосов на сессии в Страсбурге. «За» высказались 494 депутата, «против» — 58, еще 44 воздержались, пишет издание The Moscow Times.

Решение принято в связи с «жестокими и бесчеловечными действиями, совершенными в отношении Украины и ее граждан с начала вторжения». «Преднамеренные нападения и зверства, совершенные Россией против гражданского населения Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и представляют собой военные преступления», — говорится в резолюции.

В свете вышеизложенного Европейский парламент «признает Россию государством-спонсором терроризма и страной, которая использует террористические методы».

В резолюции также содержится призыв к Совету ЕС включить ЧВК «Вагнера», 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова и «другие финансируемые Россией милитаризованные группировки» в перечень террористических организаций, на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.

Кроме того, Европарламент выступил за усиление изоляции России, в том числе в контексте ее членства в Совете безопасности ООН, и скорейшее принятие 9-го пакета санкций. Депутаты хотят, чтобы дипломатические отношения с Москвой были сокращены, а контакты ЕС с официальными российскими представителями — «сведены к абсолютному минимуму». Связанные с РФ госучреждения в Европе, «распространяющие пропаганду по всему миру», должны быть закрыты и запрещены, подчеркивается в документе.

Депутаты призвали ЕС и его государства-члены создать правовую базу, которая позволит составить список «стран-спонсоров терроризма» и включить в него Россию. Сейчас ЕС ведет лишь перечень лиц, групп и организаций, «причастных к террористическим актам». Понятие «государство-спонсор терроризма», которое влечет конкретные последствия для страны, попадающей в такой реестр, есть только в США и Канаде. В американском списке четыре государства: Сирия, Иран, КНДР и Куба. В канадском два: Сирия и Иран.

Европарламент инициировал резолюцию после масштабных ударов России по объектам критической инфраструктуры Украины. Ее текст был согласован 17 ноября. В пресс-релизе, предварявшем голосование, отмечалось, что документ «подготовит почву для привлечения президента России Владимира Путина и его правительства к ответственности за военные преступления перед международным трибуналом».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента. «Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», — сказал он.

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