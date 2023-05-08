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Европа
08.05.2023 17:58

Председатель партии Европарламента призвал ускорить согласование производства боеприпасов Украине

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил Европарламенту в срочном порядке проголосовать за наращивание производства оружия и боеприпасов для Украины

Председатель партии Европарламента призвал ускорить согласование производства боеприпасов Украине

Председатель Европейской народной партии (ЕНП; входит в Европарламент) Манфред Вебер предложил Европарламенту в срочном порядке проголосовать за наращивание производства оружия и боеприпасов для Украины. По его словам, поставки необходимо согласовать уже в этом месяце.

«Учитывая насущную необходимость помочь Украине пополнить свои запасы боеприпасов, группа ЕНП хотела бы попросить о срочной процедуре в соответствии с правилом 163 регламента парламента», — говорится в письме господина Вебера Европарламенту, текст которого приводит Politico.

2 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке закона в поддержку наращивания производства боеприпасов в Европе. Предложение включает в себя финансирование из бюджета ЕС €500 млн. Предполагается отправить Украине 1 млн снарядов в течение года.

Депутаты Европарламента должны обсудить законопроект сегодня, 8 мая. Манфред Вебер призывает депутатов проголосовать за процедуру ускоренного рассмотрения, чтобы окончательно предложение можно было согласовать до конца мая.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В марте объем фонда дважды увеличивали — в общей сложности более чем на €4 млрд — для покрытия затрат на поставки оружия Киеву.

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