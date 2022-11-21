Премьер Испании призвал Путина оставить Украину в покое
Премьер-министр Испании Педро Санчес направил «громкое послание» президенту России Владимиру Путину в этот понедельник на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде
Премьер-министр Испании Педро Санчес направил «громкое послание» президенту России Владимиру Путину в этот понедельник на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде. Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на El Pais.
«Оставьте Украину в покое», - заявил Санчес.
Пока эта «абсурдная война» не закончится, предупредил он, страны-союзники будут оставаться едиными на стороне украинского правительства в защите демократии, суверенитета и территориальной целостности своей страны.
Санчес заверил, что НАТО окрепла "перед лицом диких расчетов" российского президента Владимира Путина, и высоко оценил «оперативность, решительность и разведку», с которыми Альянс отреагировал на вторжение. Он призвал сохранять «твердость, единство и умеренность», избегая эскалации конфликта и, в качестве примера, привел реакцию союзников на «случайное попадание ракеты» на польскую территорию на прошлой неделе.
«Сдерживание нельзя путать с пассивностью», - добавил Санчес, который предупредил, что «военные преступления [в Украине] не могут остаться безнаказанными» и что врагом является не русский народ, а «автократия во главе с Путиным».
Санчес оценил вклад Испании в оборону Украины через фонд ЕС для финансирования закупки оружия в почти 270 миллионов евро и высоко оценил солидарную реакцию испанского общества, напомнив, что более 135 тысяч украинских беженцев были временно размещены в Испании.
Война в Украине стала основной темой 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с пятницы проходит в Мадриде. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, запланировано, что президент Владимир Зеленский закроет пленарное заседание, в котором принимают участие 269 парламентариев из 30 стран-членов Альянса и десяток делегаций из ассоциированных стран и стран-наблюдателей, в том числе из Украины. Перед началом сессии с приветственным словом выступила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Пленарное заседание сессии открыл ее прежний президент, конгрессмен США Джеральд Коннелли.