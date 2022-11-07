В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Несмотря на то что Украина, вероятно, не сможет быстро и в полном объеме завершить реализацию необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ее интеграция в ЕС до 2024 года представляется реалистичной
Несмотря на то что Украина, вероятно, не сможет быстро и в полном объеме завершить реализацию необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ее интеграция в ЕС до 2024 года представляется реалистичной. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели, оценив перспективы Украины как позитивные.
«Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях европейской политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух»,— рассказал господин Вархели газете Welt am Sonntag. При этом он отметил, что согласовать конкретные сроки вступления страны в ассоциацию не представляется возможным.
О намерении Украины вступить в Евросоюз до конца 2024 года изданию заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, евроинтеграция Украины станет прецедентом самого быстрого вступления государства в ЕС.
В июне Украине был предоставлен статус кандидата на членство в Евросоюзе, который официально запускает процесс вступления государства в объединение. 30 сентября страна также подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.