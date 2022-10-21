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Европа
21.10.2022 20:55

Евросовет поручил Еврокомиссии придумать механизм передачи замороженных активов Украине

Европейский совет поручил Еврокомиссии, ответственной за подготовку законов, подготовить варианты, как можно передать замороженные российские активы на восстановление Украины

Евросовет поручил Еврокомиссии придумать механизм передачи замороженных активов Украине

Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран-членов Евросоюза (ЕС), поручил Еврокомиссии, ответственной за подготовку законов, подготовить варианты, как можно передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Решение принято по итогам саммита 20–21 октября.

«Европейский совет намерен поддержать Украину, ее восстановление и реконструкцию вместе с международными союзниками и финансовыми организациями. Европейский совет призывает Еврокомиссию предоставить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины в соответствии с международным правом и законами ЕС», — говорится в документе.

Страны ЕС заморозили €17,4 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов Центрального банка РФ. Ранее сегодня, 21 октября, о необходимости рассмотрения использования российских активов на уровне Евросоюза сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Об обсуждении в ЕС этой меры сообщалось еще в мае. Первое официальное предложение высказал Жозеп Боррель в мае. 9 октября Bloomberg сообщал о работе Еврокомиссии над получением права арестовывать подсанкционные активы. В Кремле такой механизм назвали «бандитизмом».

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