Еврокомиссия выделила Украине €25,5 млн на поддержание энергетики
Власти Евросоюза в экстренном порядке выделили Украине средства на обеспечение работы энергетических систем, а также предоставили оборудование для энергетики на «миллионы евро»
Власти Евросоюза в экстренном порядке выделили Украине €25,5 млн на обеспечение работы энергетических систем, а также предоставили оборудование для энергетики на «миллионы евро». Помощь выделили после сегодняшнего визита комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон на Украину.
«Евросоюз поставил Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, но уровень поддержки должен быть экстренно увеличен на фоне эскалации со стороны России. В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Ранее сегодня, 1 ноября, на встрече с комиссаром ЕС Кадри Симсон украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов российских вооруженных сил было повреждено 40% объектов энергетики Украины. Как сообщало Минобороны России, ракетные удары по энергообъектам в Украине велись 10 и 11 октября. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что этой зимой Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы.