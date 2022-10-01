Началась прокачка по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу
Польский оператор Gaz-System сообщил, что началась прокачка природного газа с норвежского континентального шельфа в Польшу. По состоянию на 1 октября объем прокачки оценивается в 62,4 млн куб. м в сутки
Польский оператор Gaz-System сообщил, что началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского континентального шельфа в Польшу. По состоянию на 1 октября объем прокачки оценивается в 62,4 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении компании в Twitter.
Baltic Pipe соединяет Норвегию и Польшу, газопровод транзитом проходит через Данию. Его мощность составляет 10 млрд куб. м в год. Церемония открытия газопровода состоялась 30 сентября.
Власти Польши говорили, что благодаря Baltic Pipe намерены заместить российский газ. С 27 апреля «Газпром» остановил поставки в Польшу по долгосрочному контракту 1996 года, в рамках которого страна получала около 9,9 млрд куб. м газа в год. Это решение было принято из-за отказа Польши платить в рублях. Тем не менее к началу августа польские газовые хранилища были заполнены на 100%.