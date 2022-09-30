Макрон осудил присоединение к России новых территорий
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к стране
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей к стране. Об этом сообщает Reuters. По словам господина Макрона, это решение является серьезным нарушением международного права и суверенитета Украины.
Страны ЕС, США, Турция, Казахстан, Сербия и Грузия заявили, что не признают легитимность итогов плебисцитов. Также в ответ на решение президента России Великобритания, США и Канада расширили санкционные списки, включив в них российских чиновников и членов их семей.
После начала военной операции России на Украине Эмманюэль Макрон регулярно призывал стороны к мирному урегулированию конфликта. 20 сентября господин Макрон сообщил о своем намерении провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Однако позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что согласованных форматов общения между президентами нет.