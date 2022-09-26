Британия ввела санкции против «любимого PR-агентства Путина»
Великобритания опубликовала новый список санкций. Он стал ответом на проведение референдумов по присоединению к России оккупированных территорий Украины
Великобритания опубликовала новый список санкций. Он стал ответом на проведение референдумов по присоединению к России оккупированных территорий Украины. Под ограничительные меры попали коллаборанты, топ-менеджеры госбанков, а также группа «ИМА-Консалтинг», которая в пресс-релизе названа «любимым PR-агентством Путина».
Объясняя новые санкции, британские власти пишут, что, согласно публикациям в СМИ, «ИМА-Консалтинг» поручили руководить пиар-кампаниями, связанными с проведением референдумов. Таким образом, группа должна была придать голосованиям «ложную легитимность», говорится в пресс-релизе.
О том, что за агитацию при подготовке к референдумам отвечает группа «ИМА-Консалтинг», ранее писала «Медуза» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
По данным «Проекта», «ИМА-Консалтинг» связана с Кремлем. Группу отправляет на помощь всем охранникам первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, лично курирующий пиар президентских адъютантов.
Кроме того Британия ввела санкций против 33 чиновников, назначенных Россией на оккупированных территориях Украины. Среди них глава Херсонской администрации Сергей Елисеев, министр образования и науки ДНР Иван Кусов, глава администрации Запорожья Евгений Балицкий, зампредседателя ДНР Евгений Солнцев и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также санкции коснулись 55 членов совета директоров и правления кредитных организаций, в том числе 16 управленцев из Сбербанка, 12 — из Газпромбанка и 10 из — Совкомбанка.
Плюс санкции введены против четырех российских бизнесменов, состояние которых оценивается в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это Год Нисанов, Захар Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.