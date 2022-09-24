Эстония присоединилась к иску Украины против России о геноциде
Эстония решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску Украины против России, поданного в Международном суде ООН
Эстония решила присоединиться к иску Украины против России, поданного в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на издание Postimees.
Эстония решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску.
«Эстония вместе с другими участниками конвенции о предотвращении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предотвращения преступления геноцида и наказания за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид. Суд должен дать оценку действиям России и выдвинутым ею ложным обвинениям», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.
Украина обратилась в Международный суд 26 февраля, поскольку Россия оправдывала вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, необходимостью помешать Украине и наказать ее за предполагаемый геноцид в Луганской и Донецкой областях.
Рейнсалу сказал, что это был надуманный повод для признания Луганской и Донецкой областей самостоятельными государствами. «У России не было никакого права вторгаться в Украину, как нет оснований и у выдвинутого Россией обвинения Украины в геноциде», - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Ирландия и Финляндия решили присоединиться к иску Украины против России.
Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было «предотвращение и наказание» якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.
В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.