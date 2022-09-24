Глава Евросовета поддержал выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам
Евросоюз должен впустить граждан России, уклоняющихся от мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их»
Евросоюз (ЕС) должен впустить граждан России, уклоняющихся от мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их».
В интервью Politico господин Мишель заявил, что готов к консультациям с коллегами на тему того, как можно осуществить эту инициативу. «ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности (в России) из-за своих политических взглядов»,— отметил он. Глава Евросовета добавил, что Европе нужно «очень быстро координировать свои действия» по этому вопросу.
ЕС в середине сентября приостановил соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией. Из-за этого процесс получения шенгена стал дольше, также выросла пошлина. С 21 сентября в России по указу Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. Латвия, Польша и Эстония заявили, что не будут выдавать визы уклоняющимся от мобилизации. Обратной позиции придерживается Германия. Еврокомиссия пообещала рассмотреть выдачу гуманитарных виз уехавшим на фоне мобилизации россиянам.