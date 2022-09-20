Посольство в Турции посоветовало россиянам носить с собой наличные из-за ситуации с картами «Мир»
Посольство России в Турции прокомментировало прекращение использования некоторыми турецкими банками карт российской платежной системы «Мир»
Посольство России в Турции прокомментировало прекращение использования некоторыми турецкими банками карт российской платежной системы «Мир». В диппредставительстве рекомендовали использовать терминалы тех банков, которые не отказались от приема этих карт, а также носить с собой достаточно наличных.
В сообщении посольства в Telegram говорится, что карты «Мир» принимают Ziraat bankas «и другие» банки. В какие еще кредитные организации можно обратиться, «к сожалению, устанавливать придется опытным путем», добавили в посольстве.
«Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат»,— рекомендовали в диппредставительстве.
19 сентября банкоматы Is Bankasi и DenizBank сообщали об ошибке при использовании карты «Мир», выдавая ее обратно.
15 сентября Минфин Соединенных Штатов сообщил, что может ввести санкции на использование за пределами России платежной системы «Мир» «в ответ на поддержку уклонения РФ от санкций». На данный момент карты «Мир» принимают 11 стран: Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия. В Турции операции с «Миром» кроме Is Bankasi и DenizBank проводят VakfBank, Ziraat Bank и Halkbank.