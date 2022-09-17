Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
В день 83-й годовщины начала Польского похода Красной армии в Польше прошла церемония открытия судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу
В день 83-й годовщины начала Польского похода Красной армии в Польше прошла церемония открытия судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Трансляцию мероприятия ведет польский телеканал TVP. По словам президента Польши Анджея Дуды, канал демонстрирует независимость страны от России. Ранее суда прибывали в Вислинский (Калининградский) залив в Польше через территориальные воды РФ.
«Открытие канала укрепит наш суверенитет от России»,— заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также назвал причину строительства канала — «чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством» (цитата по ТАСС).
Ранее Россия критиковала строительство канала через Балтийскую косу из-за экологических рисков.
Строить канал начали в феврале 2019 года. Стоимость проекта — $400 млн. Канал проходит вблизи Калининградской области и соединяет польский город Эльблонг и Балтийское море. Длина канала — 1,3 км, глубина — 5 м. Такие размеры позволяют судам длиной до 100 м и шириной до 20 м проходить через него.