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Европа
ООН призвала Путина прекратить войну против Украины
Европа
17 сентября 2022, 03:43

В ЕС шокированны массовым захоронением в освобожденном Изюме

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза отреагировал на найденное в Изюме массовое захоронение, отметив, что причастные к нарушению законов ведения войны будут привлечены к ответственности

В ЕС шокированны массовым захоронением в освобожденном Изюме

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза отреагировал на найденное в Изюме массовое захоронение, отметив, что высшее руководство России и причастные к нарушению законов ведения войны будут привлечены к ответственности.

«ЕС глубоко шокирован массовыми могилами с более чем 440 погибшими, которые представители украинских органов обнаружили в Изюме… Самым решительным образом осуждаем эти зверства. Российская агрессивная война против Украины оставляет кровавый след и разрушения по всей стране», - говорится в заявлении.

Боррель отмечает, что уже тысячи гражданских были убиты, многих пытали, похищали, издевались, прибегали к сексуальному насилию, принудительно  и принудительному вывозу.

«Эти бесчеловечные действия российских сил полностью пренебрегают международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями и должны немедленно прекратиться. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности". ЕС поддерживает все усилия, направленные на это», - подчеркнул Жозеп Боррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что многие из этих убийств могут оказаться военными преступлениями.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что это очередное доказательство российской жестокости, как и необходимости помогать Украине.

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