В ЕС предложили создать миссию по обучению украинских военных
Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных
Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных. Они выпустили соответствующее заявление.
«Поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления им оборудования, в частности путем создания специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи украинским вооруженным силам в ЕС, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт их военной техники»,— сказано в общем заявлении министров, опубликованном на сайте МИД ФРГ.
Европейские политики также отметили свою решимость продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Они заявили, что приветствуют соглашение о предоставлении дополнительного пакета макрофинансовой помощи Киеву в размере €5 млрд. Главы МИДов трех стран призвали к активизации усилий для достижения соглашения по выплате оставшейся части обещанных Украине €9 млрд.
Украинские военные проходят обучение с иностранными инструкторами на протяжении всей военной операции — как на территории Украины, так и в Европе. Например, в Великобритании, по данным СМИ, успешно завершили обучение уже почти 5 тыс. украинцев.