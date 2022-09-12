Президент Франции призвал Путина остановить боевые действия на Украине
Эмманюэль Макрон призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прекратить военную операцию на Украине. Его слова приводятся в заявлении Елисейского дворца
11 сентября Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поговорили впервые с августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прекратить военную операцию на Украине. Его слова приводятся в заявлении Елисейского дворца по итогу телефонных переговоров президентов.
«Он осудил продолжение российской военной операции на Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины»,— говорится в заявлении.
Во время переговоров президенты обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. По сообщению Едисейского дворца, господин Макрон планирует в ближайшее время снова поговорить с президентами Украины и России, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности на станции.