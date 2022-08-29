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29 августа 2022, 16:28

Заседание на базе «Рамштайн» пройдет в Германии в сентябре

Следующая встреча созданной западными странами группы по координации военной помощи Киеву в так называемом формате «Рамштайн» состоится 8 сентября в Германии на одноименной американской авиабазе

Заседание на базе «Рамштайн» пройдет в Германии в сентябре

Следующая встреча созданной западными странами группы по координации военной помощи Киеву в так называемом формате «Рамштайн» состоится 8 сентября в Германии на одноименной американской авиабазе. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

«Министр обороны США Ллойд Остин лично проведет заседание контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 8 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Остин пригласил министров обороны и чиновников со всего мира для обсуждения войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

С начала создания контактной группы прошли уже несколько встреч, на которых партнеры Украины объявили о выделении оборонной помощи. На авиабазе Рамштайн заседание состоится во второй раз.

17 августа Ллойд Остин сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с министром обороны Украины Резниковым поддержку США для Украины и планирование следующей встречи в формате «Рамштайн».

Как сообщалось, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

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