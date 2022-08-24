Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным защитникам советских памятников
Граждане Латвии, которые были задержаны в ходе акций протеста против сноса памятника освободителям Риги, начали в ускоренном порядке получать российские визы
Граждане Латвии, которые были задержаны в ходе акций протеста против сноса памятника освободителям Риги, начали в ускоренном порядке получать российские визы, сообщил посол России в Латвии Михаил Ванин. По его словам, в Латвии оппозиционно настроенные граждане «самым жестоким образом преследуются» — вызываются на профилактические беседы службой безопасности.
«Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги, для того чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в Российской Федерации, если потребуется»,— рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «такие люди есть» — количество желающих получить российскую визу господин Ванин не уточнил.
Ранее сегодня президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать от остального общества «нелояльную государству русскоязычную часть», появившуюся после начала военной операции на Украине. В ходе акций протеста против демонтажа памятника советским воинам в Парке победы в Риге были задержаны 14 человек, которые, по данным рижской полиции, не подчинились требованиям правоохранительных органов.