В Европе беспилотник впервые доставил биоматериал из одной больницы в другую
Транспортировка состоялась между больницами Мидлгайм и Святого Августина, расположенными на расстоянии 1,2 километра. Беспилотник, летевший на высоте 80 метров, доставил биоматериал за четыре минуты
В бельгийском городе Антверпен во вторник состоялась первая в Европе транспортировка человеческого биологического материала с помощью беспилотника – эта технология потенциально может ускорить транспортировку донорских органов. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на VRT.
Транспортировка состоялась между больницами Мидлгайм и Святого Августина, расположенными на расстоянии 1,2 километра. Беспилотник, летевший на высоте 80 метров, доставил биоматериал за четыре минуты, из которых две ушли на взлет и приземление.
Из соображений безопасности дрон летел не прямым путем, а по возможности только над зелеными зонами или теми, где проживает как минимум людей, а также обходя парковочные места пациентов медучреждений.
Биоматериал – ткань опухоли – был взят во время операции в Мидлгайме и отправлен для анализа в госпиталь Святого Августина. Такие операции могут понадобиться, чтобы, например, оперативно выявить у человека рак и сократить время нахождения пациента под наркозом.
Дроны имеют большее количество преимуществ, если сравнить с автомобильным транспортом: они более надежны, нет риска пробок, кроме того, беспилотники, которые использовались во время эксперимента, используют экологически чистое топливо.
Сеть госпиталей Антверпена планирует продолжить испытания дронов для перевозок и уже к 2024 году использовать их на регулярной основе. В будущем, предполагают врачи, с помощью беспилотников можно будет перевозить и пациентов.
Как сообщалось ранее, правительство Великобритании планирует в течение следующих двух лет построить крупнейшую в мире автоматизированную магистраль для движения беспилотных летательных аппаратов.