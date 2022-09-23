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23.09.2022, 20:57

Израиль передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками

Власти Израиля приняли решение передать Украине вооружение, которое позволяет вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами ударного типа. Речь идёт, в том числе, и о беспилотных летательных аппаратах «Герань»

Израиль передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками

Власти Израиля приняли решение передать Украине вооружение, которое позволяет вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами ударного типа. Речь идёт, в том числе, и о беспилотных летательных аппаратах «Герань».

Официально поставки данного вооружения на Украину запрещены, однако, израильское правительство закрыло глаза на сделку между украинскими военными и израильской компанией, занимающейся разработкой и производством т.н. передовой системы борьбы с дронами, тем более, что формально, сделка заключена между израильской стороной и Польшей, откуда комплексы борьбы уже направляются на Украину.

Учитывая сходство беспилотников «Герань-2» и иранских ударных дронов Shahed-136, в Израиле, очевидно, посчитали, что в случае эффективности израильских средств поражения против иранских дронов, системы будут успешно поражать и другие беспилотники.

«В прессе появились сообщения о том, что израильская компания пытается обойти формальный отказ страны принимать сторону в конфликте между Россией и Украиной, направляя системы защиты от БПЛА киевским властям, используя Польшу в качестве посредника. В отчёте, впервые опубликованном ивритоязычным сайтом «Zman Yisrael» и изданием «The Times of Israel», утверждается, что неназванная оборонная компания планирует поставить систему защиты от БПЛА организации в Польше, зная, что предполагаемым получателем является Украина. Несмотря на то, что система квалифицируется как «передовая оборонная технология», которая запрещена Израилем к продаже Украине, ни национальное правительство, ни министерство обороны, похоже, не намерены отменять поставку средств защиты от БПЛА, которые могут в конечном итоге использоваться против беспилотников, эксплуатируемых Россией», - сообщает издание «DroneDJ».

Отмечается, что подобное вооружение уже находится на Украине и, вероятно, поставками противодроновых, средств занимается далеко не одна израильская компания. В то же время, на текущий момент остаётся неизвестным факт о поставке каких именно средств борьбы идёт речь.

Анти-дроны могут использоваться для борьбы с беспилотниками, которые поставляет России Иран.

Израиль считается лидером в сфере таких технологий, электронные системы борьбы с дронами установлены на границах с Ливаном и Сирией. Это оружие относится к категории «передовых оборонных технологий» и официально не подлежит продаже в Украину. По данным израильским СМИ, неназванная оборонная компания планирует поставить систему защиты от БПЛА Украине через посредника в Польше.

По предварительным сведениям, таким способом Израиль отвечает на закупку Россией иранских дронов – и не случайно «утечка» о поставках появилась одновременно с публикациями о применении иранских БПЛА российскими войсками в Украине. Сделка, свидетельствующая о сближении России и Ирана, не осталась незамеченной в Израиле.

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