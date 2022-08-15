Германия вводит дополнительный сбор за газ, чтобы помочь импортерам
С октября Германия введет дополнительный сбор за газ в размере 2,4 цента за киловатт-час, чтобы помочь импортерам, пострадавшим от дополнительных расходов из-за сокращения поставок российского газа
С октября Германия введет дополнительный сбор за газ в размере 2,4 цента за киловатт-час, чтобы помочь импортерам, пострадавшим от дополнительных расходов из-за сокращения поставок российского газа.
Об этом объявило совместное предприятие операторов газотранспортной системы Trading Hub Europe.
Для семьи из четырех человек сбор в размере 2,4 цента за киловатт-час будет означать дополнительные расходы в размере около 480 евро в год, отмечают немецкие СМИ.
Этот шаг призван помочь Uniper и другим импортерам справиться с резким ростом цен из-за сокращения поставок из России.
Кабинет министров Германии 4 августа согласился ввести сбор с октября 2022 года по апрель 2024 года.
Он направлен на то, чтобы разделить 90% дополнительных расходов импортеров на восполнение дефицита газа из России между домашними хозяйствами и промышленными потребителями.
Напомним, в ЕС начал действовать чрезвычайный газовый план для преодоления энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Он предусматривает добровольную экономию природного газа зимой в размере 15% на страну, но предполагает многочисленные исключения.
Между тем газохранилища Германии заполнены уже на 75,43 процента, этой отметки планировалось достичь до 1 сентября.