В Испании заработала самая большая в Европе солнечная электростанция
На фоне увеличения стоимости электроэнергии и усилий по уменьшению зависимости ископаемого топлива испанская электрическая компания Iberdrola включила свою крупнейшую в Европе солнечную электростанцию
На фоне увеличения стоимости электроэнергии и усилий по уменьшению зависимости ископаемого топлива испанская электрическая компания Iberdrola включила свою крупнейшую в Европе солнечную электростанцию. Об этом сообщает Bloomberg.
Стоимость энергоносителей в Испании сейчас почти втрое больше, чем в среднем за пять последних лет. Поскольку Испания является одной из самых солнечных стран Европы, она делает ставку на солнечные панели как альтернативный источник энергии.
Солнечная электростанция Iberdrola, расположенная в автономном сообществе Эстремадура на юго-западе Испании, состоит из около 1,5 миллиона солнечных панелей и способна обеспечить электричеством более 334 тысяч домов.
Ожидается, что в течение следующего месяца электростанция нарастит производство и выйдет на полную мощность. Однако Bloomberg отмечает, что только она вряд ли способна снизить цены на электроэнергию.
К 2030 году Испания планирует обеспечивать производство почти 75% всей энергии в стране за счет альтернативных источников энергии – сейчас этот показатель составляет около 47%.
Как сообщалось, правительство Испании в рамках мер по экономии электроэнергии обязало заведения, чтобы летом температура воздуха в кондиционерах не может опускаться ниже 27 градусов, а отопление зимой – не выше 19 градусов.
Кроме того, витрины магазинов должны быть затемнены до 22 часов.