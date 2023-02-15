Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций
Бывшая супруга президента РФ Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС
Бывшая супруга президента РФ Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС.
Об этом пишет «Европейская правда со ссылкой на испанское издание El Mundo
Супруги Очеретные срочно продают две квартиры в жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Стоимость недвижимости составляет 2,2 миллиона евро.
По данным издания, причиной продажи является опасение попасть под санкции Евросоюза. Бывшая жена Путинв уже находится в санкционном списке Великобритании.
Людмила развелась с Путиным в 2013 году, но есть подозрения, что российский президент продолжает финансировать свою бывшую жену.
Недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и в 2014 году, незадолго до его вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров. Для оплаты приобретения Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков.
Испанские СМИ отмечают, что покупка испанской недвижимости стоимостью свыше 500 000 евро дает иностранцам право получить вид на жительство в Испании, сначала временный - на год, а потом и постоянный.