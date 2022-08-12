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Европа
12 августа 2022, 02:47

В Болгарии прошли протесты против поставок российского газа

В столице Болгарии прошла многотысячная акция протеста против возможного возобновления поставок газа из России. Манифестанты требовали от нового временного правительства страны отказаться от переговоров с «Газпромом»

В Болгарии прошли протесты против поставок российского газа

В столице Болгарии прошла многотысячная акция протеста против возможного возобновления поставок газа из России. Манифестанты требовали от нового временного правительства страны отказаться от переговоров с «Газпромом».

Ранее глава минэнерго Болгарии заявил, что не собирается оставлять население страны зимой «без ничего» и что с «Газпромом» можно сотрудничать на тех же условиях, на каких это до сих пор делают многие страны ЕС.

В России при этом возможность возобновления поставок Софии восприняли неоднозначно. Сенатор Алексей Пушков назвал Болгарию «активно недружественным» государством.

В конце июня София объявила «персонами нон грата» сразу 70 российских дипломатов, обвинив Москву во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.

Поставки газа прекратились ещё до того, в апреле, когда «"Булгаргаз»" отказался переходить на оплату рублями.

Среди альтернативных вариантов, которые рассматривает руководство республики — поставки американского СПГ морем или трубопроводный газ из Азербайджана, но ответвление для его поставок пока не прошло сертификацию.

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