В Болгарии прошли протесты против поставок российского газа
В столице Болгарии прошла многотысячная акция протеста против возможного возобновления поставок газа из России. Манифестанты требовали от нового временного правительства страны отказаться от переговоров с «Газпромом»
В столице Болгарии прошла многотысячная акция протеста против возможного возобновления поставок газа из России. Манифестанты требовали от нового временного правительства страны отказаться от переговоров с «Газпромом».
Ранее глава минэнерго Болгарии заявил, что не собирается оставлять население страны зимой «без ничего» и что с «Газпромом» можно сотрудничать на тех же условиях, на каких это до сих пор делают многие страны ЕС.
В России при этом возможность возобновления поставок Софии восприняли неоднозначно. Сенатор Алексей Пушков назвал Болгарию «активно недружественным» государством.
В конце июня София объявила «персонами нон грата» сразу 70 российских дипломатов, обвинив Москву во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.
Поставки газа прекратились ещё до того, в апреле, когда «"Булгаргаз»" отказался переходить на оплату рублями.
Среди альтернативных вариантов, которые рассматривает руководство республики — поставки американского СПГ морем или трубопроводный газ из Азербайджана, но ответвление для его поставок пока не прошло сертификацию.