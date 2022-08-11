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Европа
11 августа 2022, 13:58

Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала прекратить выдачу виз

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что те латвийцы, которые в будущем получат гражданство России, должны будут покинуть страну

Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала прекратить выдачу виз

Парламент Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма и призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам. Как сообщается на сайте Сейма, решение одобрили 67 депутатов, принявших участие в голосовании, 16 человек воздержались.

Россия «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации», заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс. В частности, он назвал страну «крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии». Кроме того, Рига напомнила об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали сообщения о причастности к этим событиям.

Латвийские парламентарии призвали страны-единомышленников последовать их примеру и признать Россию страной-спонсором терроризма, а также немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что те латвийцы, которые в будущем получат гражданство России, должны будут покинуть страну. Так он прокомментировал сообщения российских властей о намерении упростить получения гражданства РФ для соотечественников из стран Балтии. Действующие законы Латвии не позволяют гражданам этой страны оставить латвийское гражданство, если они получают российское, но у таких людей есть право получить после этого бессрочный вид на жительство в Латвии.

В Латвии смена гражданства на российское с сохранением латвийского вида на жительство популярна у пожилых людей — так у них появляется возможность получать российскую пенсию.

Ранее предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам было внесено на обсуждение в ЕС. Предполагается, что его обсудят в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС. В МИД Германии уточнили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. При этом представитель МИД Германии назвала дискуссию о таком запрете «очень гипотетической».

Активное обсуждение этого вопроса началось после публикации интервью президента Украины в The Washington Post, где Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. «Пусть живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию», — заявил Зеленский.

Россиянам нельзя позволять «жить нормальной жизнью» и посещать Европу в качестве туристов, пока Россия ведет войну, заявила 10 августа государственному телеканалу YLE премьер-министр Финляндии Санна Марин. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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