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Европа
10 августа 2022, 15:42

Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия и Словакия самостоятельно заплатили Украине за транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который пролегает через ее территорию

Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия и Словакия самостоятельно заплатили Украине за транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который пролегает через ее территорию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления венгерской MOL и словацкой Slovnaft.

«Взяв на себя эту плату, MOL смогла обеспечить быстрое решение проблемы: украинская сторона обязалась возобновить транспортировку сырой нефти в течение нескольких дней», — говорится в заявлении венгерской энергокомпании.

«Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни. Российская сторона также согласилась с этим решением», — подтвердил представитель словацкого нефтепереработчика.

Чехия на момент публикации не сообщала об оплате транзита. Однако накануне, 9 августа, чешский оператор нефтепровода сообщил, что, по его информации, «поставки должны быть возобновлены в течение нескольких дней».

Ранее на этой неделе российская «Транснефть» сообщила, что Украина остановила транспортировку нефти из России по южной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

Компания пояснила, что не смогла оплатить транзит из-за санкций Евросоюза. Европейские банки-корреспонденты больше не могут самостоятельно принимать решения о проведении операций, для этого «необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа», однако «европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», уточнили в «Транснефти».

«Транзит по северной ветке нефтепровода «Дружба» через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно», — добавили там же.

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