Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией из Норвегии
Норвежская компания «Statkraft», производящая возобновляемую энергию, будет снабжать немецкого железнодорожного оператора «Deutsche Bahn» электричеством в течение следующих десяти лет
Норвежская компания «Statkraft», производящая возобновляемую энергию, будет снабжать немецкого железнодорожного оператора «Deutsche Bahn» электричеством в течение следующих десяти лет. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на пресс-релиз немецкой компании.
По данным «Deutsche Bahn», Statkraft будет поставлять 190 гигаватт-часов электроэнергии с 2023 года и в течение десяти лет после этого. В железнодорожной компании также рассказали, что норвежской электроэнергии будет достаточно для обеспечения 40 тысяч отправлений поездов в день.
По информации NRK, энергия будет поступать от гидроэлектростанции «Mågeli», которая расположена в Тисседале в Хардангере. В пресс-релизе говорится, что все электричество, вырабатываемое станцией, будет идти на питание немецких поездов
Заключение контракта стало возможным благодаря подводному силовому кабелю «NordLink», который был введен в эксплуатацию в апреле прошлого года. Он соединяет энергетические рынки Норвегии и Германии.
Цель «Deutsche Bahn» — полностью перейти на возобновляемые источники энергии для питания поездов, говорится на сайте компании. Сейчас «зелеными» являются 61% электричества, которым пользуется оператор. NRK пишет, что, перейдя на возобновляемую электроэнергию из Норвегии, «Deutsche Bahn» сократит выбросы углекислого газа на 146 тысяч тонн в год по сравнению с тем, если бы электроэнергия поступала из угля.
Количество электроэнергии, которую немецкая железнодорожная компания будет покупать в Норвегии каждый год, соответствует электропотреблению около семи тысяч норвежских домов.
Контракт был заключен на фоне энергетического кризиса в Европе, который в том числе связан со стремлением европейских стран отказаться от российских энергоресурсов.
До начала войны в Украине РФ поставляла Германии 50% всего импортируемого в страну угля. Уже в конце марта Министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что доля снизилась до 25%, а в середине июля заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис пообещал, что с 1 августа Германия вовсе прекратит покупать российский уголь.