Запад пригрозил Турции ответными мерами из-за сближения с Россией
На Западе растут недовольства из-за углубления экономического сотрудничества между Турцией и Россией, и обеспокоены заявлениями турецкого и российского лидеров о планах расширить сотрудничество
На Западе растут недовольства из-за углубления экономического сотрудничества между Турцией и Россией. Об этом Financial Times заявили шесть западных чиновников, отметив, что обеспокоены заявлениями турецкого и российского лидеров о планах расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи лидеры приняли совместное заявление: они договорились наращивать объем взаимной торговли и «идти навстречу ожиданиям» друг друга в областях экономики и энергетики. Вице-премьер Александр Новак позднее сообщил, что президенты договорились, что «мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях». Сам Эрдоган рассказывал, что на встрече обсуждалось и применение в Турции российских карт «Мир».
В случае, если Анкара будет помогать Москве обходить санкции, ее могут ждать ответные меры, отметили собеседники FT. ЕС следит за турецко-российским сотрудничеством «все более пристально», заявил газете европейский чиновник, выразив обеспокоенность тем, что Турция становится платформой для торговли с Россией. Другой чиновник назвал поведение Турции в отношении России «очень оппортунистическим». «Мы пытаемся заставить турков обратить внимание на нашу обеспокоенность», — добавил он.
Ранее, в июне, замминистра финансов США Уолли Адейемо встретился с турецкими чиновниками и стамбульскими банкирами, чтобы призвать их не превращаться в «канал для незаконных российских денег», пишет FT.
Один высокопоставленный западный чиновник в разговоре с газетой заявил, что если Эрдоган начнет исполнять обозначенные после встречи с Путиным обещания, страны Запада могут призвать компании и банки «либо отказаться от отношений с Турцией, либо сократить свои отношения с ней». Однако другие собеседники FT усомнились, что такое решение будет работать с практической и юридической точек зрения.
«Есть очень значительные экономические интересы, которые, вероятно, будут противостоять таким негативных действиям», — отметил один из европейских чиновников, но добавил, что не исключает принятия ответных мер в случае, «если Турция слишком сблизится с Россией». Он предположил, что некоторые страны ЕС «могут попросить ввести ограничения на торговое финансирование или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких компаний», но признал, что добиться введения антитурецких санкций всеми 27 членами альянса будет трудно.
При этом три европейских чиновника сообщили FT, что никаких официальных обсуждений возможных последствий для Турции из-за сближения с Россией в Брюсселе пока не было.