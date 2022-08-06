Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией
Также с 1 августа временно теряет силу соглашение между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран
Латвия с 1 августа приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает государственное издание «Latvijas Vestenis» со ссылкой на латвийский МИД.
С этого же дня приостанавливается соглашение между правительствами Латвии и России о создании Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.
Также с 1 августа временно теряет силу соглашение между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. Латвийский МИД анонсировал такое решение в середине июля.
Также в середине июля Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону об энергетике и утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.
30 июля «Газпром» объявил о прекращении поставок в Латвию «в связи с нарушением условий отбора». Ранее стало известно, что компания «Latvijas gāze» возобновила закупку российского газа через посредника (его название не раскрывается) и платит за него в евро.