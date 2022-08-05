В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский канал в Telegram. Мужчину обвинили в том числе в использовании буквы Z, ставшей символом российского вторжения в Украину
В Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский канал в Telegram. Мужчину обвинили в том числе в использовании буквы Z, ставшей символом российского вторжения в Украину, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на прокуратуру.
Речь идет о Telegram-канале под названием «Другая Германия», прокуратура назвала его «пророссийской национал-большевистской платформой». Немца обвинили «в одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки в иностранную военную службу». Кроме того, на одном из фото мужчина позировал с российским автоматом АК-47, из-за чего его заподозрили в нарушении закона о контроле над военным оружием.
В квартире обвиняемого провели обыск, в ходе которого нашли несколько ножей. По данным следствия, немец планировал через две недели выехать из Германии в Минск.
В конце марта власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине. Среди таких регионов Бавария, Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия. Основой для уголовного преследования является параграф 140 в Уголовном кодексе ФРГ, согласно которому за одобрение определенных видов преступлений нарушителю грозит наказание в виде денежного штрафа и даже лишения свободы сроком до трех лет. Аналогичный запрет действует на Украине, в Литве и Молдавии.