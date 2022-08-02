G7 рассматривает полный запрет на транспортировку российской нефти
Страны G7 рассматривают введение полного запрета на услуги, которые позволяют транспортировать нефть из России, если она будет приобретаться выше согласованной с международными партнерами предельной цены
Страны G7 рассматривают введение полного запрета на услуги, которые позволяют транспортировать нефть из России, если она будет приобретаться выше согласованной с международными партнерами предельной цены. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел членов «Большой семерки»
«Мы по-прежнему привержены к рассмотрению ряда подходов, включая вариант полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда нефть закупается по цене ниже, чем та, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами», — сказано в документе.
В то же время рассматриваются механизмы, которые позволят сохранить доступ «наиболее уязвимым странам» к энергетическому рынку России.
Идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута в конце июня на саммите лидеров G7. Таким образом страны «Большой семерки» намерены снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уточнял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Как писал Bloomberg, Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне 40-60 долларов за баррель.
Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо говорил, что предельные цены на российскую нефть могут быть установлены уже к декабрю.
В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю. Действующие контракты разрешены до начала декабря. На фоне этого цены на нефть выросли, а Россия перенаправила часть поставок в страны Азии.