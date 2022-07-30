Швейцария заблокировала счет постпреда России при ООН
Причиной блокировки в ведомстве назвали «официальный статус руководителя дипмиссии». Там уточнили, что данный счет Гатилова использовался в том числе для покрытия медицинских расходов
Швейцарский банк в Женеве заблокировал личный счет постпреда России при ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпредство.
Причиной блокировки в ведомстве назвали «официальный статус руководителя дипмиссии». Там уточнили, что данный счет Гатилова использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.
В постпредстве пожаловались и на возникшие проблемы «в бытовой жизни», которые усложнили рабочий процесс.
Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России.
27 июля представитель РФ в ООН Ирина Тяжлова заявила, что российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария.
В середине марта Швейцария впервые за 200 с лишним лет нарушила свой нейтралитет, присоедившись к санкциям Евросоюза против России из-за войны в Украине. В черные списки попали 197 физических и девять юридических лиц.
К началу июля Швейцария заблокировала российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд), сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Также в стране заморозили 15 объектов российской недвижимости. Москва объявила Швейцарию «недружественным» государством.