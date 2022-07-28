Меню
Европа
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Европа
28 июля 2022, 17:51

Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября

Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября. Об этом говорится на сайте банка.

«С 1 сентября мы больше не будем осуществлять платежи в Российскую Федерацию и Республику Беларусь или из них в любой валюте. Исключения могут по предварительному соглашению применяться к случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения выполнения государственных функций», — говорится в сообщении.

С 15 августа банк не будет проводить операции в рублях вне зависимости от страны получателя.

В кредитной организации объяснили такое решение тем, что российские и белорусские банки находятся под санкциями, а сотрудничество с ними несет «неприемлемые риски».

Посольство России в Литве послало ноту МИД республики после решения «Шяуляй банка» о прекращении операций с Россией.

Литва ввела запрет на железнодорожный транзит грузов из России в Калининград 18 июня. Такое решение было связано с выполнением европейских санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В связи с этим в Калининград перестала поступать сталь, цемент и другие товары. По разным оценкам, запрет коснулся от 15% до 50% транзитных грузов. Россия пригрозила Литве «жесткими ответными мерами».

22 июля Литва возобновила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге. Еврокомиссия подчеркивала, что запрет на перевозку по автомобильным дорогам останется в силе.

Материалы по теме
Литва запретила провозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область
Экс-президент Литвы усомнился в легитимности создания Российского государства
Генпрокуратуру РФ попросили проверить законность признания независимости Прибалтики
Сейчас на главной
Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
цензура
Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины «заняли активно антироссийскую позицию»
Чужие среди своих
война в украине
Чужие среди своих
На фоне войны, которая длится уже пять месяцев, бескровный захват ЧАЭС российскими войсками кажется аномальным. 169 бойцов Нацгвардии, защищавшие Чернобыль, сложили оружие меньше, чем через два часа после российского наступления, практически не оказав сопротивления
Эстония прекратит выдавать россиянам временные виды на жительство и учебные визы
Эстония
Эстония прекратит выдавать россиянам временные виды на жительство и учебные визы
Правительство Эстонии утвердило поправку, которая ограничит возможности россиян подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране
Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма
Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций против них
Верховная рада утвердила особые гарантии для граждан Польши
Верховная Рада
Верховная рада утвердила особые гарантии для граждан Польши
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши, в частности теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты
СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России
война в украине
СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России
Жителей захваченных территорий Украины, многие из которых из-за войны неделями жили в подвалах, будут убеждать проголосовать за присоединение к России
На крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота
крейсер москва
На крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота
На крейсере «Москва», который затонул в середине апреля в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога
Протестующие ворвались в здание иракского парламента
Ирак
Протестующие ворвались в здание иракского парламента
Сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра в среду прорвались в охраняемую «Зеленую зону» в Багдаде и заняли здание парламента. 27 июля Ирак побил собственный антирекорд - 290 дней без полноценного правительства
Узбекистан призвал мигрантов в России быть осторожными при выборе работы из-за риска оказаться на войне в Украинец
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине
Раскурорченный сбор
курортный сбор
Раскурорченный сбор
Воодушевившись результатами эксперимента по внедрению в трех регионах курортного сбора, депутаты Госдумы РФ разработали законопроект о его более масштабной версии — туристическом сборе. Платеж 100 руб. в сутки по замыслу сможет ввести любой регион
Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза
электроника
Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза
Дистрибуторы электроники в России столкнулись со значительным сокращением поставок на фоне войны в Украине и последовавших санкций, а также ухода брендов из страны
Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Черногория
Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, которая принадлежит россиянам, в рамках исполнения санкционного режима. МИД страны сообщил, что под ограничения уже попало жилье двух граждан России
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
США
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Администрация президента США Джо Байдена предложила обменять осужденного в Соединенных Штатах предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер
Полупустующие гостиницы и мины на пляже
Крым
Полупустующие гостиницы и мины на пляже
«Российский глава» аннексированного Крыма признал, что курортный сезон на полуострове в этом году не состоялся. По одной из оценок, туристов там наполовину меньше, чем до начала полномасштабного российского вторжения, а с пляжей теперь видны истребители и подводные лодки
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова
репрессии в белоруссии
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Об этом в фейсбуке сообщил политик Анатолий Лебедько. Козлов в момент задержания находился в Несвиже
Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок газа
Германия
Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок газа
Производство 100 самоходных гаубиц обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше объема всех предыдущих поставок немецкого вооружения: он составил всего около 600 млн евро
Общество
Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат
Администрация Морского сельсовета Новосибирской области попросила жителей «помочь в приобретении имущества» для зенитного ракетного полка, который примет участие в войне в Украине
Польша купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи
Польша
Польша купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании договора о поставках вооружений с Южной Кореей. Они должны заменить вооружения, которые Польша передала Украине