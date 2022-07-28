Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией
Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября
Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября. Об этом говорится на сайте банка.
«С 1 сентября мы больше не будем осуществлять платежи в Российскую Федерацию и Республику Беларусь или из них в любой валюте. Исключения могут по предварительному соглашению применяться к случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения выполнения государственных функций», — говорится в сообщении.
С 15 августа банк не будет проводить операции в рублях вне зависимости от страны получателя.
В кредитной организации объяснили такое решение тем, что российские и белорусские банки находятся под санкциями, а сотрудничество с ними несет «неприемлемые риски».
Посольство России в Литве послало ноту МИД республики после решения «Шяуляй банка» о прекращении операций с Россией.
Литва ввела запрет на железнодорожный транзит грузов из России в Калининград 18 июня. Такое решение было связано с выполнением европейских санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В связи с этим в Калининград перестала поступать сталь, цемент и другие товары. По разным оценкам, запрет коснулся от 15% до 50% транзитных грузов. Россия пригрозила Литве «жесткими ответными мерами».
22 июля Литва возобновила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге. Еврокомиссия подчеркивала, что запрет на перевозку по автомобильным дорогам останется в силе.