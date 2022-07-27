Газета The Telegraph назвала Бориса Джонсона кандидатом на пост генсека НАТО
Некоторые британские чиновники поддерживают кандидатуру премьера Великобритании на пост генерального секретаря НАТО, сообщила британская газета The Telegraph
Некоторые британские чиновники поддерживают кандидатуру премьера Великобритании на пост генерального секретаря НАТО, сообщила британская газета The Telegraph. При этом источники издания опасаются, что Франция может наложить вето на решение о назначении господина Джонсона.
По данным The Telegraph, кандидатуру Бориса Джонсона на должность генсека НАТО поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа и экс-министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс. Также господин Джонсон может получить поддержку со стороны США и Украины.
Некоторые чиновники, опрошенные The Telegraph, считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон может наложить вето на решение о назначении господина Джонсона на пост. Собеседники газеты объяснили это их натянутыми отношениями. Также источники издания считают, что премьер может не получить пост из-за связанных с ним политических скандалов.
Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2023 года. Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии, пока не изберут нового лидера партии и главу правительства. Результаты голосования Консервативной партии должны объявить 5 сентября.