В Великобритании задержали больше 10 человек, которые помогали россиянам обходить санкции
Одним из фигурантов таких дел может быть гражданин Британии, работающий в компании, которая занималась управлением недвижимостью Петра Авен
Национальное агентство по борьбе с преступностью (британский аналог ФБР) сообщило, что с конца февраля в стране были задержаны около дюжины людей, которые помогали богатым россиянам обходить санкции, пишет издание «Агентство».
Одним из фигурантов таких дел может быть гражданин Британии, работающий в компании, которая занималась управлением недвижимостью Петра Авена. Bloomberg ранее сообщал, что британская полиция начинала проверку с целью установить, способствовал ли он нарушению санкций.
Целью задержаний спецслужба называет «подрыв уверенности» представителей российских элит и их помощников в возможности обойти ограничения. Представитель агентства заявил о появлении первых признаков того, что расследования и аресты сокращают российские инвестиции в Лондон.
«Мы противостоим противнику, которым, по сути, является государство. Речь идет о том, чтобы начать отказаться от концепции «Лондонграда», когда люди могут свободно приходить независимо от источника своих денег и делать все, что им нравится», — заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.
В агентстве также сообщили, что после начала войны значительно возросло число сообщений о подозрительных операциях в банках и других регулируемых учреждениях.
Financial Times ранее сообщала, что после начала войны россияне практически лишились возможности покупать недвижимость в Лондоне из-за более тщательных проверок их средств, отказов от работы с клиентами из России со стороны агентов, а также введенных или ожидаемых санкций.