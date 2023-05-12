В ожидании контрнаступления
В общественном мнении о войне чувствуются обеспокоенность и несфокусированный негатив, но возмущения не вызвали даже электронные повестки
При том, что уровень поддержки войны в опросах «Левада-центра» давно не меняется, в общественном мнении ощутимы новые ноты беспокойства. 62% опрошенных в конце апреля беспокоит ожидаемое украинское контрнаступление, а 52% считают, что самые трудные испытания, связанные с войной, еще впереди. В мотивах обеспокоенности респондентов ощущаются усталость и демобилизованность поддержки. Второй месяц подряд растет доля тех, кто выступает за начало мирных переговоров, и снижается доля сторонников продолжения военных действий (51% против 38%). При этом даже закон об «электронных повестках» и ограничениях для «уклонистов» не вызвал какого-то консолидированного возмущения. О законе осведомлены 69% опрошенных, а среди читателей интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов — более 80%. Примерно 30% оценок закона — это отчетливый негатив, еще около 15% можно охарактеризовать как «несфокусированный» негатив («шок», «оцепенение»), 20% являются позитивными и еще 30% ответов пришлось на затрудняющихся и не испытывающих никаких чувств. Таким образом, хотя негативное отношение к этим новациям доминирует (45% ответов), общего возмущения не наблюдается за счет молчунов, безразличных и «терпил», негативное отношение которых к закону остается несфокусированным.
Поддержка войны при ответе на прямой вопрос, согласно апрельскому опросу «Левада-центра», остается в обычном для «левадовских» замеров диапазоне 71–77% (в данном случае — 75%). Среди мотивов поддержки доминирует комплекс патриотической вовлеченности — «наше дело правое, за Россию, патриотизм, раз начали — надо продолжать» (около четверти всех ответов), тема «инверсивной безопасности» — «отодвинуть НАТО, защита наших границ, чтобы не было войны на нашей территории» (21% ответов), а также нарратив про «нацистов/бендеровцев» (14%) и «защиту жителей Донбасса» (по 14% на каждый вариант).
При этом уровень внимания к ситуации в Украине и обеспокоенности этой ситуацией перестал снижаться. Беспокойство респондентов связано с сочувствием украинскому населению — гибелью там мирных жителей, детей, разрушением городов (22%); другую крупную группу беспокоит «сама война» (15%) и ее затяжной характер (14%); тех, кто выдели мотивы, связанные с гибелью российских солдат и сочувствием «нашим мальчикам», оказалось меньше (11%). 62% респондентов беспокоит возможное контрнаступление украинской армии (это отдельный вопрос). Среди пожилых участников опроса и тех, кто полагаются на телевизор и интернет-издания как главный источник новостей, обеспокоенных наступлением больше (65–67%), то есть, можно предположить, что эта тревога транслируется им через телевизор. У 77% респондентов беспокойство вызывают поставки западного вооружения в Украину. Эти беспокойства также в большей степени свойственны наиболее лояльным «телевизионным» контингентам.
Новый важный вопрос в линейке «Левада-центра» — впереди или позади основные трудности, связанные со «cпецоперацией». Более половины респондентов (52%) считают, что основные трудности еще впереди, 27% — что Россия с ними сталкивается сейчас, а 10% уверены, что они уже позади. Первое и основное мнение в большей степени разделяют как пожилые респонденты, так и наиболее информированные и оппозиционно настроенные. Этот результат также, на наш взгляд, отражает напряжение, связанное с ожиданием украинского контрнаступления.
В итоге, второй месяц подряд растет доля тех, кто выступает в России за начало мирных переговоров, и снижается доля сторонников продолжения военных действий (51% против 38%). Как видно на графике, это соотношение еще не достигло октябрьского пика (57% против 36%), но движется к нему. Среди молодежи (18–39 лет) и женщин за мирные переговоры выступает около 60% опрошенных. Даже среди одобряющих Путина таких 48%, среди не одобряющих — 70%.
Как вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? % от числа опрошенных
В целом, можно сказать, что уровень обеспокоенности перспективами войны возрос в ожидании украинского контрнаступления, а в мотивах обеспокоенности прослеживается определенная усталость и демобилизованность поддержки. Эти не вполне проявленные настроения могут усиливаться или затухать в зависимости от информационного фона военных действий.
При этом вероятной новую волну мобилизации в ближайшие три месяца считают 56%; среди более молодых контингентов — 62%, следует из данных опроса. О реестре военнообязанных, законе об «электронных повестках» и новых мерах против «уклонистов» слышали 69% опрошенных. Больше всего об этом осведомлены те, кто черпает информацию из интернета, соцсетей и Telegram-каналов — 80–83% (среди потребителей телевизора таких 66%). Наиболее распространенный эмоциональный регистр по отношению к закону — «тревога, страх, возмущение и стыд», то есть активное неприятие: это 30% всех ответов (можно было давать более одного ответа, и мы приводим нормированные данные от общего числа полученных ответов). Еще 14% ответов характеризуют отношение к этим новациям как «шок, подавленность, оцепенение» — это несфокусированный негатив. Выражение позитивных эмоций — «гордость за Россию, удовлетворение, воодушевление» — составляют 21% ответов. И 31% ответов пришлась на тех, кто не испытывает никаких эмоций или затрудняется ответить.
Таким образом негативный фон в отношении к нововведениям преобладает (44% ответов), но не выливается в некую негативную или протестную мобилизацию.
Отношение к закону об электронных повестках и ограничениях для «уклонистов», % от числа опрошенных