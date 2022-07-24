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Европа
24 июля 2022, 14:16

Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии

Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает только на 60%

Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии

Евросоюз на фоне возможного сокращения импорта российского газа надеется нарастить поставки из Нигерии, заявил заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин. В субботу он выступил в Нигерии, где провел встречу с представителями крупнейшего производителя нефти в Африке, пишетReuters.

По данным Болдуина, страна улучшает безопасность в дельте реки Нигер и планирует вновь открыть Транснигерский трубопровод, что позволит увеличить экспорт газа в Европу. В беседе с Reuters чиновник ЕК сообщил, что блок импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии и существует возможность увеличить этот показатель более чем в два раза.

Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG (принадлежит госкомпании NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies и Eni) на острове Бонни работает только на 60%, отмечается в статье.

«Если мы сможем выйти за пределы 80%, в этот момент может появиться дополнительный СПГ, который может быть доступен для спотовых грузов, доставляемых в Европу», — сказал Болдуин. По его словам, официальные лица в Нигерии предложили обсудить вопрос поставок еще раз в конце августа, поскольку к этому времени они смогут «добиться реального прогресса».

По данным Reuters, в прошлом году Нигерия экспортировала в ЕС 23 млрд куб. м газа, но с годами эта цифра снижается. По словам Болдуина, в 2018 г. блок закупил в африканской стране 36 млрд куб. м СПГ.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила, что страны - члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март следующего года, напоминает агентство. Мера станет обязательной в случае объявления чрезвычайной ситуации. Венгрия и Португалия выступили против озвученного ЕК плана.

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