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Европа
20 июля 2022, 16:11

В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать

В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсо обвинила Россию в том, что она является ненадежным поставщиком газа из-за падения объема поставок по «Северному потоку»

В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать

Газопровод «Северный поток - 2» не сертифицирован и не может эксплуатироваться ни при каких обстоятельствах. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать, - сказала она. - Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена».

В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсо обвинила Россию в том, что она является ненадежным поставщиком газа из-за падения объема поставок по «Северному потоку», поскольку «существуют альтернативные газопроводы, и если бы Россия была надежным поставщиком, она могла бы компенсировать за счет поставок через Турцию или Украину».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если России не вернут турбину для «Северный поток», по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м. Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».

С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из Монреаля в связи с санкциями Канады против РФ.

С 11 по 21 июля поставки газа по «Северному потоку» остановлены из-за планового ремонта.

Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. Еврокомиссия заявляла, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа.

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