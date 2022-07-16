Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Информация, о российских преступлениях в Украине, полученная Федеральной разведывательной службой Германии, не должна была стать достоянием общественности
Информация, о российских преступлениях в Украине, полученная Федеральной разведывательной службой Германии (BND), не должна была стать достоянием общественности.
Однако считается, что политики Бундестага сделали так, чтобы в СМИ стало о них известно. Теперь прокуратура начала расследование о возможном раскрытии секретной информации.
В начале апреля были обнародованы сообщения российских солдат, доказывающие военные преступления. Эти разговоры были записаны, в частности, Федеральной разведывательной службой.
«Существуют процедуры, в рамках которых администрация Бундестага обратилась в прокуратуру. Мы изучаем их», — сказала представительница ведомства в пятницу.
Новостной портал The Pioneer сообщил, что председатель Бундестага Бербель Бас ранее выдал разрешение на судебное преследование — в четырёх случаях, касающихся Комитета по обороне, и в трех других, касающихся других специализированных парламентских комитетов.
Предполагается, что в ходе встречи BND, в которой приняли участие более 60 политиков и представителей правительства, могла произойти утечка секретной информации.
Согласно отчёту The Pioneer, председатель комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн первой сообщила об этих случаях. Она отметила, что как новые, так и старые члены парламента должны понять, что разглашение секретной информации может привести к реальным последствиям — сказала она новостному порталу.