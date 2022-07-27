От Тенерифе до Лесбоса
Пожары в этом году могут уничтожить в Европе рекордные площади леса
Рекордная жара и засуха в Европе снова стали причиной масштабных лесных пожаров. Как и в предыдущие годы, больше всего от стихийного бедствия страдают южные страны – Испания, Франция, Словения, Хорватия, Греция. Однако досталось и тем, кто расположен севернее. В течение последней недели много работы было у британских пожарных, которые до сих пор продолжают ликвидировать последствия аномальной для страны жаркой и засушливой погоды.
Пожары напомнили бомбардировки
На прошлой неделе на Великобританию обрушилась испепеляющая жара, которой не было за всю историю метеонаблюдений. Худшие опасения специалистов подтвердились — в стране был установлен новый температурный рекорд. В деревне Конингсби, расположенной в 210 километрах к северу от Лондона, термометр показал 40,3°С, что сразу на 1,6°С превысило прежнее рекордное значение. Всего, по информации Метеорологической службы Великобритании, температура выше 38,7°С была зафиксирована в 34 населенных пунктах страны.
Тем не менее, несмотря на некоторое похолодание, в следующем месяце жара, пусть и не катастрофическая, может снова прийти в Соединенное Королевство. По словам метеоролога Джеймса Мэддена, «некоторые признаки указывают на то, что жаркая погода вернется в следующем месяце».
Пожары — неизменные спутники жаркой и засушливой погоды. В конце минувшей недели работы у лондонских пожарных было столько, сколько, по их же словам, не было со времен Второй мировой войны. Жители деревни Веннингтон на востоке Лондона, в которой сгорело 19 домов, сравнили последствия огненной стихии с налетом немецких бомбардировщиков.
Несколькими днями ранее, во вторник, по словам мэра британской столицы Садика Хана, лондонские пожарные получили 2600 вызовов при среднесуточном количестве на уровне 350. Многочисленные очаги возгорания фиксировались и в других регионах страны.
Несмотря на то что после недавних пиков температура существенно упала, угроза пожаров в Великобритании сохраняется. В связи с этим людей призывают на некоторое время отказаться от барбекю и убрать с улицы пожароопасный хлам. В начале недели вокруг Лондона было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания, которые власти связывают с аномально жаркой погодой.
Испания и Франция подсчитывают убытки
Если в Великобритании спасательным службам удалось удержать ситуацию под контролем, в ряде стран на юге Европы, где экстремальные погодные условия сохраняются дольше, лесные пожары приняли катастрофический характер.
По данным спутниковой системы управления чрезвычайными ситуациями Copernicus EMS, в настоящее время на большей части территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий риск лесных пожаров. Тем не менее пока спасательным службам удается контролировать происходящее.
Гораздо сложнее ситуация на Канарских островах, в частности на самом крупном острове архипелага Тенерифе. За последние дни власти эвакуировали из муниципалитета Ла-Гуанча на севере острова 585 человек. Борьбу с огнем там ведут около 150 пожарных команд. Повод для оптимизма дают небольшое падение температуры и растущая влажность, однако пока ситуация далека от благополучного разрешения. Всего с начала 2022 года огонь затронул 2 тыс. квадратных километров территории Испании.
Во Франции пожарные сумели локализовать крупнейший в этом году на территории страны пожар в департаменте Жиронда, который уже уничтожил около 2 тыс. квадратных километров леса и привел к эвакуации 36 тысяч местных жителей и туристов. И огонь еще окончательно не потушен. Это сильно ударило по туристической отрасли: тысячи туристов из-за лесных пожаров отказались от посещения крупнейшей в Европе песчаной дюны в Пиле.
Как и в предыдущие годы, часть пожаров была вызвана умышленными поджогами. Как минимум два очага возгорания в Бретани на северо-западе Франции имели рукотворный характер.
Огонь на линии фронта
Исторический по своим масштабам пожар бушует в Словении на плато Карст возле самой границы с Италией. К настоящему моменту здесь выгорело более 35 квадратных километров леса. Сохраняющиеся в ближайшие дни высокая температура и сильный ветер могут привести к дальнейшему распространению пламени.
Тысячи пожарных при поддержке авиации ведут круглосуточную борьбу со стихией, чтобы не позволить ей перекинуться на многочисленные населенные пункты в регионе. Существенно мешает тушению огня детонация остающихся в земле со времен Первой мировой снарядов — через плато Карст проходила линия фронта.
Накаляется ситуация в Греции. В начале недели пожарные боролись с четырьмя крупными лесными пожарами, которые вынудили сотни людей покинуть свои дома. Период аномальной жары, превышающей 42°С, начался в стране лишь в минувшую субботу и, по прогнозам синоптиков, продлится 10 дней. Сложнее всего сейчас на западе Пелопоннеса, в северо-восточном номе Эврос, где горит национальный парк Дадия, а также на острове Лесбос в Эгейском море.
В Дадии борьбу с огнем ведут более 300 пожарных при поддержке шести самолетов. На Лесбосе пожары не утихают уже четвертый день, приблизившись вплотную к популярным среди туристов населенным пунктам Ватера и Вриса, что уже привело к эвакуации более 450 человек. Как и в прошлом году, пламя приближается к древней Олимпии. Власти Греции уже обратились за международной помощью и в скором времени ждут прибытия 50 финских пожарных.
По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, в этом году в Европе вследствие пожаров могут быть уничтожены рекордные за всю историю наблюдений площади лесов.