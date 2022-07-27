По факту родства
Как Великобритания упростила введение санкций против россиян
Британские власти решили, что родственная связь с фигурантами санкционных списков сама по себе является основанием для введения санкций. Однако если родственники смогут доказать свою финансовую независимость, у них есть шанс не стать жертвой санкционной войны, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова
Мировая санкционная война, вступившая в активную фазу в феврале 2022-го, после вторжения росийских войск в Украину, к середине лета, казалось бы, достигла своего апогея. Эксперты даже заговорили о том, что набор санкций против России исчерпан. Однако 18 июля Великобритания показала, что это не совсем так: британские власти изменили санкционное регулирование в отношении России, включив в качестве самостоятельного основания для введения санкций родство с подсанкционными лицами.
Речь идет об очень широком круге родственников. По мнению британцев, к их числу относятся супруги (партнеры), родители, дети (включая приемных), внуки, братья и сестры, племянники, сестры и братья родителей, дедушки и бабушки. Теперь факт родства, даже не самого близкого, уже представляет собой крайне высокий санкционный риск, когда ты виноват фактически «по зову крови».
Родные люди
Это революционное изменение для британского регулирования, которое сигнализирует о переходе от европейской модели санкций к американской — более прямолинейной, точной и агрессивной. Ранее законодательство Великобритании допускало введение санкций в отношении лиц, связанных с уже попавшими в санкционные списки. В первую очередь речь шла о тех, кто получал финансовые или экономические выгоды от подсанкционных лиц. Таким образом, можно было вводить санкции в отношении родственников, но нужно было дополнительное и убедительное подтверждение факта получения выгод.
Например, Лондон уже ввел санкции в отношении родственников бизнесмена Евгения Пригожина, находящегося под санкциями. Основанием стало «получение материальной выгоды от подсанкционного лица». Дети и супруга Пригожина также находятся под санкциями США. Под блокирующие санкции Великобритании и ЕС попала бывшая супруга Игоря Сечина — предпринимательница Марина Сечина.
Законодатели санкционной моды, США, вводят санкции против родственников попавших под санкции россиян еще с 2018 года. Так, статья 228 закона CAATSA предусматривает возможность санкций в отношении супругов и детей подсанкционного лица, его родителей, братьев и сестер.
А указ президента США 14024, который является основой для всех недавних решений в отношении российских граждан, закрепил принцип родства как основание для введения блокирующих санкций. В нем речь идет о супругах и совершеннолетних детях. Так, под санкциями США сейчас находятся близкие родственники главы Ростеха Сергея Чемезова, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, президента «Транснефти» Николая Токарева, миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алексея Мордашова и многих других.
Связанные лица
При этом Старый Свет пока держится консервативно: подход Евросоюза предусматривает введение санкций в отношении связанных лиц, которые предоставляют или получают экономические ресурсы или участвуют в экономическом взаимодействии с фигурантами санкционных списков. При этом трактовка термина «связанное лицо» является достаточно широкой и предполагает любую связь, которую Совет ЕС сочтет достаточной.
На практике к связанным лицам ЕС уже относил супругов и близких родственников. В качестве примеров можно отметить Екатерину и Анастасию Игнатовых (жену и приемную дочь Сергея Чемезова), Гульбахор Исмаилову (сестру Алишера Усманова) и некоторых других.
Однако, учитывая накал противостояния России и Запада, Европа вполне может отступить от своей позиции и внести изменения аналогичные тем, которые сделала Великобритания, указав родственную связь с подсанкционным лицом как самостоятельное основание для введения санкций.
Доказать независимость
Что же делать таким случайным жертвам санкционной войны? При всей пессимистичности картины я бы дала оптимистичный ответ — выжить можно, если следовать простому принципу: родственник не должен быть идентичен подсанкционному лицу, он не должен быть его аватаром. Его бизнес-активность, капитал, жизненные интересы должны принадлежать только ему. Если это действительно так, то к санкционному удару можно приготовиться, чтобы затем использовать все юридические механизмы для восстановления и защиты своих прав.
Критически важно для родственников подсанкционных лиц действовать на опережение. И к таким действиям можно отнести анализ причин и оснований введения санкций, не связанных с фактом родства, работу со своим публичным профилем, корпоративную реструктуризацию, привлечение лоббистов (если этого требует ситуация) и любые другие меры, которые помогут потенциальному объекту санкций показать независимость своей деловой активности и капитала от уже попавшего под санкции родственника.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора