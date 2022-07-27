Меню
Европа
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Европа
Великобритания
Кира Винокурова
27 июля 2022, 13:25

По факту родства

Как Великобритания упростила введение санкций против россиян

По факту родства

Британские власти решили, что родственная связь с фигурантами санкционных списков сама по себе является основанием для введения санкций. Однако если родственники смогут доказать свою финансовую независимость, у них есть шанс не стать жертвой санкционной войны, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова

Мировая санкционная война, вступившая в активную фазу в феврале 2022-го, после вторжения росийских войск в Украину, к середине лета, казалось бы, достигла своего апогея. Эксперты даже заговорили о том, что набор санкций против России исчерпан. Однако 18 июля Великобритания показала, что это не совсем так: британские власти изменили санкционное регулирование в отношении России, включив в качестве самостоятельного основания для введения санкций родство с подсанкционными лицами.

Речь идет об очень широком круге родственников. По мнению британцев, к их числу относятся супруги (партнеры), родители, дети (включая приемных), внуки, братья и сестры, племянники, сестры и братья родителей, дедушки и бабушки. Теперь факт родства, даже не самого близкого, уже представляет собой крайне высокий санкционный риск, когда ты виноват фактически «по зову крови».

Родные люди

Это революционное изменение для британского регулирования, которое сигнализирует о переходе от европейской модели санкций к американской — более прямолинейной, точной и агрессивной. Ранее законодательство Великобритании допускало введение санкций в отношении лиц, связанных с уже попавшими в санкционные списки. В первую очередь речь шла о тех, кто получал финансовые или экономические выгоды от подсанкционных лиц. Таким образом, можно было вводить санкции в отношении родственников, но нужно было дополнительное и убедительное подтверждение факта получения выгод.

Например, Лондон уже ввел санкции в отношении родственников бизнесмена Евгения Пригожина, находящегося под санкциями. Основанием стало «получение материальной выгоды от подсанкционного лица». Дети и супруга Пригожина также находятся под санкциями США. Под блокирующие санкции Великобритании и ЕС попала бывшая супруга Игоря Сечина — предпринимательница Марина Сечина.

Законодатели санкционной моды, США, вводят санкции против родственников попавших под санкции россиян еще с 2018 года. Так, статья 228 закона CAATSA предусматривает возможность санкций в отношении супругов и детей подсанкционного лица, его родителей, братьев и сестер.

А указ президента США 14024, который является основой для всех недавних решений в отношении российских граждан, закрепил принцип родства как основание для введения блокирующих санкций. В нем речь идет о супругах и совершеннолетних детях. Так, под санкциями США сейчас находятся близкие родственники главы Ростеха Сергея Чемезова, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, президента «Транснефти» Николая Токарева, миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алексея Мордашова и многих других.

Связанные лица

При этом Старый Свет пока держится консервативно: подход Евросоюза предусматривает введение санкций в отношении связанных лиц, которые предоставляют или получают экономические ресурсы или участвуют в экономическом взаимодействии с фигурантами санкционных списков. При этом трактовка термина «связанное лицо» является достаточно широкой и предполагает любую связь, которую Совет ЕС сочтет достаточной.

На практике к связанным лицам ЕС уже относил супругов и близких родственников. В качестве примеров можно отметить Екатерину и Анастасию Игнатовых (жену и приемную дочь Сергея Чемезова), Гульбахор Исмаилову (сестру Алишера Усманова) и некоторых других.

Однако, учитывая накал противостояния России и Запада, Европа вполне может отступить от своей позиции и внести изменения аналогичные тем, которые сделала Великобритания, указав родственную связь с подсанкционным лицом как самостоятельное основание для введения санкций.

Доказать независимость

Что же делать таким случайным жертвам санкционной войны? При всей пессимистичности картины я бы дала оптимистичный ответ — выжить можно, если следовать простому принципу: родственник не должен быть идентичен подсанкционному лицу, он не должен быть его аватаром. Его бизнес-активность, капитал, жизненные интересы должны принадлежать только ему. Если это действительно так, то к санкционному удару можно приготовиться, чтобы затем использовать все юридические механизмы для восстановления и защиты своих прав.

Критически важно для родственников подсанкционных лиц действовать на опережение. И к таким действиям можно отнести анализ причин и оснований введения санкций, не связанных с фактом родства, работу со своим публичным профилем, корпоративную реструктуризацию, привлечение лоббистов (если этого требует ситуация) и любые другие меры, которые помогут потенциальному объекту санкций показать независимость своей деловой активности и капитала от уже попавшего под санкции родственника.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Материалы по теме
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
В России зреет кризис производства лекарств, 40% заводов не смогли найти замену импорту
Великобритания ввела санкции против 29 российских губернаторов
Сейчас на главной
Эстония запретила теннисистам из России участвовать в турнирах на территории страны
Эстония
Эстония запретила теннисистам из России участвовать в турнирах на территории страны
Международная федерация тенниса (ITF) направила российским и белорусским теннисистам оповещение о решении властей Эстонии запретить игрокам из этих стран участвовать в соревнованиях на своей территории
Цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму
цены на газ
Цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму
Цены на газ в Европе достигли $2350 за 1000 куб. м, выше этой отметки они были только 7 марта. Газ в Европе дорожает на решении «Газпрома» снизить поставки газа по «Северному потоку» до 20% его мощности
Газета The Telegraph назвала Бориса Джонсона кандидатом на пост генсека НАТО
НАТО
Газета The Telegraph назвала Бориса Джонсона кандидатом на пост генсека НАТО
Некоторые британские чиновники поддерживают кандидатуру премьера Великобритании на пост генерального секретаря НАТО, сообщила британская газета The Telegraph
Экономика
Россия теряет гораздо больше, сокращая экспорт газа, чем Европа
Сокращая объем поставок природного газа по газопроводу «Северный поток – 1» до двадцати процентов его мощности, Россия наносит «катастрофический удар» по своей собственной экономике
В Нидерландах запрещают Google Chrome. Пока только в школах
Нидерланды
В Нидерландах запрещают Google Chrome. Пока только в школах
Министерство образования, культуры и науки Нидерландов приняло решение ввести некоторые ограничения на использование браузера Chrome и операционной системы Chrome OS
В конгрессе США сообщили, в какой срок Зеленский хочет вернуть юг Украины
США
В конгрессе США сообщили, в какой срок Зеленский хочет вернуть юг Украины
О возможном контрнаступлении в Киеве говорят с мая. Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович тогда отмечал, что это возможно, если Украина накопит большое количество западного оружия
Уехавших из России накажут рублем. Минфин предложил брать 30% НДФЛ с эмигрантов
налоговый кодекс
Уехавших из России накажут рублем. Минфин предложил брать 30% НДФЛ с эмигрантов
Минфин РФ опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, призванных помочь бюджету, где на ближайшие три года образовалась «дыра» размером 6 триллионов рублей
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Великобритания
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина»
Сотни семей пропавших военных потребовали от Путина найти их близких
война в украине
Сотни семей пропавших военных потребовали от Путина найти их близких
Все более громкий голос родственников военных, которые, несмотря на страх репрессий, наконец начали требовать ответов, может повлиять на политику Кремля
Украинских летчиков будут обучать управлению американскими истребителями в 2023 году
война в украине
Украинских летчиков будут обучать управлению американскими истребителями в 2023 году
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями F-15 и F-16, заявил представитель командования воздушных сил украинских войск
Молдова высказывает беспокойство из-за угрозы вторжения России
Наталья Гаврилица
Молдова высказывает беспокойство из-за угрозы вторжения России
Существует гипотетическая возможность того, что вслед за Украиной Россия начнет вторжения в Молдову. Об этом заявила премьер-министр Молодовы Наталья Гаврилица
Экономика
В России зреет кризис производства лекарств, 40% заводов не смогли найти замену импорту
Критически зависимая от иностранного оборудования российская фармацевтика столкнулась с проблемами после начала войны с Украиной и введения западных санкций
Великобритания ввела санкции против 29 российских губернаторов
Великобритания
Великобритания ввела санкции против 29 российских губернаторов
Великобритания расширила санкции против России, добавив в список 42 человека. 29 из них — губернаторы российских регионов. Им запретят въезд и арестуют активы
Экономика
Цена оккупации
Если России удастся отстоять и закрепить за собой оккупированные территории, то их восстановление и поддержание жизнедеятельности ляжет тяжким бременем на российский бюджет и гигантские траты на восстановление Чечни после двух разрушительных войн в республике могут показаться цветочками
Авторская колонка
Побеждает не тот, кто сильнее прямо сейчас, а тот, кто готов идти до конца
Каждое утро в моей камере ИВС включается «Радио России». В 6 утра звучит гимн, а потом начинается промывка мозгов. Новости мало отличаются друг от друга
Яшин Илья
В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard
поставки оружия Украине
В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard
В июне власти ФРГ впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечне были указаны в том числе 30 ЗСУ Gepard и около 60 000 единиц боеприпасов. Зенитные самоходные установки Gepard уже более 10 лет не стоят на вооружении бундесвера
Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по экономии газа
поставки газа в европу
Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по экономии газа
Согласно источникам в дипломатических кругах, предложенный Еврокомиссией план предполагает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводит «отпуск» в Москве
Герхард Шредер
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводит «отпуск» в Москве
Герхард Шрёдер, возглавлявший правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы, в течение многих лет подвергался критике за свою работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным