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26.02.2023 23:19

На аэродроме в Белоруссии подорвали российский самолет-разведчик

На аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50

На аэродроме в Белоруссии подорвали российский самолет-разведчик

На аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на белорусскую оппозиционную инициативу BYPOL. О «хлопках, похожих на взрывы» изданию «Зеркало» также рассказали местные жители.

По информации очевидцев, громкие звуки были слышны в районе 8-9 утра. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

«Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит», — говорится в сообщении BYPOL. Глава инициативы Александр Азаров подтвердил изданию «Наша нива», что к диверсии на аэродроме в Мачулище причастны «белорусские партизаны».

После взрывов местные жители видели в районе аэродрома большое скопление военных и автомобили ГАИ, которые проверяли проезжающие автомобили. Позже по квартирам начал ходить ОМОН, а территорию вокруг Мачулищ полтора часа патрулировал вертолет. 

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что на аэродром «Мачулищи» из России прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-86843. Этот борт уже фиксировали в Беларуси в феврале 2022 года, когда тот прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи.

В центре оперативного управления МЧС по Минскому району заявили, что информация о взрывах не поступала.

Министерство обороны Беларуси не комментировало ситуацию официально. Представитель ведомства назвал взрывы «хлопками» и заверил, что на аэродроме не произошло ничего страшного. Большое скопление военных он объяснил тренировками.

Российский провластный военный блогер Семен Пегов со ссылкой на «источники в Республике Беларусь» заявил о возможных атаках беспилотников на военную инфраструктуру, где «могут быть развернуты в том числе объективы российских ВКС».

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