На аэродроме в Белоруссии подорвали российский самолет-разведчик
На аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
На аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на белорусскую оппозиционную инициативу BYPOL. О «хлопках, похожих на взрывы» изданию «Зеркало» также рассказали местные жители.
По информации очевидцев, громкие звуки были слышны в районе 8-9 утра. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна.
«Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит», — говорится в сообщении BYPOL. Глава инициативы Александр Азаров подтвердил изданию «Наша нива», что к диверсии на аэродроме в Мачулище причастны «белорусские партизаны».
После взрывов местные жители видели в районе аэродрома большое скопление военных и автомобили ГАИ, которые проверяли проезжающие автомобили. Позже по квартирам начал ходить ОМОН, а территорию вокруг Мачулищ полтора часа патрулировал вертолет.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что на аэродром «Мачулищи» из России прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-86843. Этот борт уже фиксировали в Беларуси в феврале 2022 года, когда тот прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи.
В центре оперативного управления МЧС по Минскому району заявили, что информация о взрывах не поступала.
Министерство обороны Беларуси не комментировало ситуацию официально. Представитель ведомства назвал взрывы «хлопками» и заверил, что на аэродроме не произошло ничего страшного. Большое скопление военных он объяснил тренировками.
Российский провластный военный блогер Семен Пегов со ссылкой на «источники в Республике Беларусь» заявил о возможных атаках беспилотников на военную инфраструктуру, где «могут быть развернуты в том числе объективы российских ВКС».