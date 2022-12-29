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29.12.2022 14:52

В Белоруссии упала ракета после российского обстрела Украины

После очередного массированного обстрела российскими снарядами по Украине одна ракета упала на территории Белоруссии, сообщило госагентство «Белта». По данным издания, это был снаряд комплекса С-300

В Белоруссии упала ракета после российского обстрела Украины

После очередного массированного обстрела российскими снарядами по Украине одна ракета упала на территории Белоруссии, сообщило госагентство «Белта». По данным издания, это был снаряд комплекса С-300, какой из сторон пренадлежит зенитная управляемая ракета пока не установлено.

Ракета упала на территории Белоруссии в промежутке с 10.00 до 11.00. Президент Беларуси Александр Лукашенко был немедленно проинформирован. По его поручению следственный комитет и минобороны устанавливают причины падения, указывает агентство.

Пока специалисты рассматривают две основные версии: залёт ракеты, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая версия — ракета могла быть сбита в результате работы белорусской ПВО, говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока нет, уточняет агентство. 

Ракета упала в Бресткой области, отмечает телеграм-канал «Беларускі Гаюн». По его данным, в местных пабликах VK появилась информация, что в четверг утром «недалёко от деревни Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет». 

В четверг, 29 декабря, Россия нанесла десятый массированный удар по критической инфраструктуре Украины, выпустив рекордное количество крылатых ракет. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россия запустила 120 снарядов. 

Украинская сторона пока не прокомментировала информацию.

С 300 — это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения. Его максимальная дальность поражения составляет 75 километров, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

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