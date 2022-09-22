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Беларусь
22 сентября 2022, 16:39

Белорусским силовикам приказали выявлять россиян, скрывающихся от мобилизации

Белорусские силовики получили устный приказ руководства выявлять россиян, которые приехали скрываться от частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на источники

Белорусским силовикам приказали выявлять россиян, скрывающихся от мобилизации

Белорусские силовики получили устный приказ руководства выявлять россиян, которые приехали скрываться от частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на источники.

«Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за «квартирами на сутки», входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — рассказал оперативник журналистам.

Он также считает, что Беларусь будет выдавать призывников России. По его словам, «общая система штрафов налажена», а «поймать уклониста — плевая задача».

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призовут 300 тысяч человек.

В то же время источник «Новой газете. Европа» в администрации президента сообщил, что засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию ложью.

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