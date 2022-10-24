Юань и акции Китая рухнули после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок
Курс юаня и китайские акции в Гонконге упали в понедельник до самого низкого уровня с кризисного 2008 г. Так инвесторы реагируют на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина
Курс юаня и китайские акции в Гонконге упали в понедельник до самого низкого уровня с кризисного 2008 г. Так инвесторы реагируют на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина (а фактически – на переход к неограниченному правлению), потерю интереса Пекина к развитию экономики на рыночной основе и избрание в руководящие органы Компартии Китая (КПК) верных сторонников Си, в том числе многих из тех, кто поддерживает политику нулевой терпимости к ковиду, пишет издание The Moscow Times.
Эта политика, когда ради борьбы со вспышками вируса вводились карантины в многомиллионных городах, стала одним из факторов сильного замедления экономического роста.
«Это панические продажи, – отметил Дики Вон, начальник аналитического отдела Kingston Securities в Гонконге. – Вполне очевидно, что инвесторы попросту не уверены в будущем китайской экономики».
На прошлой неделе, когда шел ХХ съезд КПК, Пекин без объяснения причин не стал публиковать согласно графику данные об изменении ВВП в III квартале. Наблюдатели были единодушны во мнении: ничто не должно было отвлекать от съезда, где в воскресенье был формально закреплен слом полувековой традиции. Если до сих пор руководство страны менялось каждые 10 лет, отрабатывая по два 5-летних срока, то вчера Си, ставший в 2012 г. лидером пятого поколения руководителей, был утвержден на третий срок.
Тем более что порадовать статистикам было нечем. Как было объявлено в понедельник, ВВП вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. – и это при цели правительства на текущий год в 5,5%, и без того самой низкой за три десятилетия.
В результате понедельник стал днем рыночных рекордов.
Нетто-продажи китайских акций иностранными инвесторами составили 17,9 млрд юаней ($2,5 млрд) – максимум с 2016 г., когда стали собираться такие данные (даже в начале пандемии было меньше).
Индекс Hang Seng China Enterprises, куда включены торгующиеся в Гонконге китайские акции, рухнул более чем на 7%. Это худший результат на следующий день после съезда за период существования индекса с 1994 г.
Курс материкового юаня упал до самого низкого уровня с января 2008 г. – 7,259 юаня/$.
Развитие экономики перестает быть главной целью китайского руководства. Усиливается государственный контроль за ней, из руководящих органов удалены люди с рыночными взглядами и технологическими компетенциями, Си призывает опираться на собственные силы, разрабатывать свои технологии и ноу-хау, меньше взаимодействовать с Западом в экономике и сильнее противостоять ему в политике и высказывает неприкрытое желание присоединить Тайвань.
Акции крупнейших технологических компаний, таких как Alibaba, JD.com, Meituan, рухнули более чем на 11%. Частное предпринимательство больше не в чести у китайского руководства, которое делает ставку на развитие во многом за счет государственных компаний. Между тем, акции Alibaba, например, были одними из самых популярных среди розничных российских инвесторов даже до того, как из-за санкций они потеряли доступ к недружественным теперь западным рынкам.
ЦБ теперь запрещает неквалифицированным инвесторам (а их большинство) покупку бумаг недружественных стран. Брокеры ищут замену в китайских акциях. «СПБ биржа» летом начала торговлю акциями, обращающимися в Гонконге, недавно увеличила число бумаг с 16 до 58.
И вот теперь рынок переживает, что «недружественная по отношению к фондовому рынку политика» будет упрочена, написали аналитики «Тинькофф инвестиций».
Джастин Тан, директор отдела анализа азиатских рынков United First Partners, резюмирует позицию инвесторов (цитата по Bloomberg):
Они обеспокоены тем, что, с учетом избрания [в руководящие органы КПК] такого количества сторонников Си, его возможности по проведению недружественной рынку политики теперь ничем не ограничены.