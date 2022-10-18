В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим
В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу Асру Панахи за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим
В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу Асру Панахи за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранский профсоюз учителей.
Инцидент произошел 13 октября в городе Ардебиль на северо-западе страны, уточняет издание. По информации иранского профсоюза учителей, в указанный день силовики пришли с рейдом в одну из женских школ города и потребовали от учениц исполнить песню, восхваляющую верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
В ответ на отказ девушек избили, в результате некоторые из них были госпитализированы. Одна из школьниц, Асра Панахи, скончалась в больнице от полученных травм.
После информации о гибели девушки в Иране вспыхнула новая волна антиправительственных протестов.
В сентябре в Иране начали протесты. Поводом для возмущений стала гибель 22-летней Махсы Амини. За несколько дней до смерти ее задержала «полиция нравов» за нарушение дресс-кода. Свидетели сообщали, что девушку жестоко избили в автозаке. Через несколько часов ее госпитализировали. Она скончалась в больнице.
С тех пор в Иране продолжаются волнения. По данным на 17 октября, еще 215 человек, включая 27 детей, погибли в результате столкновений с силовиками.
Накануне иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии без хиджаба в знак поддержки массовых протестов. Как отмечает The National, она стала второй женщиной, выступившей на спортивном мероприятии с непокрытой головой, со времен иранской революции.
Ранее сегодня в инстаграме девушки появилось сообщение с извинением за свой поступок. Сегодня же она вылетела обратно в Иран, где ей грозит тюремное заключение за появление на публике без хиджаба.