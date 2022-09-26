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Азия
26.09.2022 00:20

ФРГ и ОАЭ заключили соглашение об «энергетической безопасности» и подписали контракт о поставках газа в Германию

Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности

ФРГ и ОАЭ заключили соглашение об «энергетической безопасности» и подписали контракт о поставках газа в Германию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности, сообщает «Аль-Арабийя».

При этом нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE. ADNOC поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.

Накануне Шольц отправился в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов. В сообщениях СМИ отмечалось, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках СПГ, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В субботу канцлер ФРГ побывал в Саудовской Аравии. Далее, после ОАЭ, Шольц отправится в Доху, где встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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