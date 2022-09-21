В Китае призвали к прекращению огня в Украине после объявления Путиным мобилизации
Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и урегулировать конфликт путем диалога, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР
Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и урегулировать конфликт путем диалога, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР. Заявление стало официальной реакцией Пекина на объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
«Что касается украинского кризиса, позиция Китая всегда была четкой. Мы призываем стороны добиться прекращения огня и прекратить войну путем диалога и переговоров, а также найти решение, учитывающее разумные интересы безопасности всех сторон, как можно скорее. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст для этого условия и пространство», – сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
Утром 21 сентября Путин обратился к российской нации с сообщением о начале частичной мобилизации. «Для защиты нашей родины, ее суверенитета, территориальной целостности считаю необходимым поддержать решение Министерства обороны о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал Путин, отметив, что уже подписал соответствующий указ.
После выступления президента глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах отправить на фронт 300 тыс. военнообязанных. По его словам, частичная мобилизация затронет 1% от общего мобилизационного ресурса, который он оценил в 25 млн человек. В первую очередь российскую власть интересуют «те, кто отслужил, имеет специальную военную специальность, боевой опыт», пояснил Шойгу. «Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут», — заверил он.
Ранее на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде российский президент, говоря о войне в Украине, заявил: «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет», — и пообещал разъяснить позицию Москвы. На Западе увидели в этом первое публичное признание разногласий между Москвой и Пекином, который до сих пор занимал нейтральную позицию по конфликту в Украине.
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Путиным на саммите сказал ему, что сейчас «не эпоха войн». «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», — ответил ему Путин. Президенты Казахстана и Турции на переговорах с Путиным тоже говорили, что «войну надо заканчивать». Но Путин реагировал на их заявления «очень конфликтно».
Решение объявить мобилизацию последовало после крупнейшего поражения России под Харьковом, где за неделю Вооруженные силы Украины освободили 10% оккупированной российской армией территории. Также украинские силы добились успехов в Херсонской и Луганской областях. Россия, в свою очередь, лишилась полного контроля над Луганской областью, которого она добивалась в течение нескольких месяцев тяжелых боев.